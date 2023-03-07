رئيس الجمهورية يوجه رسالة إلى الجزائريات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ 08 مارس.

وجاء في نص الرسالة “تُحيي الـمرأةُ الجزائريةُ العيدَ العالـمي للـمرأة (08 مارس). وهي تواصل خوْض تحديات بناء الدَولة الحديثة والـمجتمع الذي يسوده الاستقرار وتَطبعه السكينة. معتزةً بانتمائـها إلى شعبٍ حرٍ أصيل. يُخلِّد تضحيات بناته اللواتي. سَجَّلنَّ أَقْوَى الـمَواقِف وأَسْمَى معاني الروح الوطنية. في أَصْعَب الـمِحن”.

وأضاف رئيس الجمهورية “لقد كانت الـمرأة الجزائرية إبَّان ثَوْرة التحرير الـمجيدة مثالًا للشَّجاعة مكافحة ومناضلةً وفدائيةً. تَردَّدت أصداءُ كفاحها الـملهم عنوانًا للتعلُّق بالحريَّة والكرامة. وغدت بـمآثرها رمزا للغيرة على الأرْضِ والشَّرف. وانخرطت بالتزامٍ وإباء – في الأَمْس القريب -. في دَحر شُرورِ الإرهابِ الهمجي، الذي استَـهدَفَ ضرب الدّولة الوطنية ومؤسَساتـها. فلا غرو أن تَسري في دماء الـمرأة الجزائرية. التي تحمل هذا الإرث العظيم من الـمَجْد. روحُ التحدِّي، وعزيمةُ تَحقِيق النجاح. أُسْوَة بِحَرَائِر الجزائر من طِينَةِ اللائي أَنْجَبْنَ أَبْطال نوفمبر”.

وتابع رئيس الجمهورية “ومن مَعْدن شَّهيدات يَذكرهن التاريخ شَاهِدَات – إلى الأبَد – على جَبَرُوتِ وظُلْمِ الاستعمار. ولا عَجَبَ أن تَرْتَقي الـمرأة الجزائرية في الجزائر الحُرَّة الـمُستَقلة بمؤهِّلاتـها العلمية والـمهنية. على سُلَّم الرتب في الأسلاك النظامية. وتسْتَحق الـمهامّ العليا والمسؤوليات الرَّفيعة في الإدارات والـمؤسَّسات. وتتفوق في أَدَقِّ تخصُّصاتِ العُلوم والـمعارف. وأَعْقَد فُرُوع تِكنُولوجيات العصر في الجامعات ومراكز البحث. وتكد في العمل الـمُنتج للخيرات في مزارع مداشرنا وقرَانا. الحافظة لعفَّة وعزة الـمرأة الريفية. وتَتَطلَّعَ إلى مَسارِ الإنعاش الاقتصادي. الذي باشرناه بالانْدِمَاج في الانطلاقة الواعدة. لمشاريع الـمؤسسات الناشئة في بلادنا”.

المرأة تتبوّأ مرتبة مُتقدِّمة في نسب شغل مَناصب العمل والوظائف النوعية

وأضاف رئيس الجمهورية “إنَّ الجزائر التي كَرَّست في تشْريعاتِها مَبدأ الـمُناصفة، وتَكَافُؤ الفرص. تَبني سِياسَاتـها العمومية بإدراكٍ تام. لأولوية تثمين وتأهيل الـموارد البشرية. فالـمرأة تَتَقَاسَمُ مع الرَّجُلِ قِيَمَ الـمُواطنة. وتَتَشارَكُ معه في الحُقوق والواجبات”.

كما أشار الرئيس تبون أن الإحصائياتُ أثبثت مدى ما أحْرزتْه من مكاسب. حيثُ تَتَبوَّأُ مرتبةً مُتقدِّمةً في نِسَبِ شَغْلِ مَناصِبِ العمل والوظائفِ النَّوْعيَّة في قطاعاتٍ حيويَّة عديدة. تَعْكِسُها – على الخصوص -. أعدادُ الـمُنْتَسِبات إلى قطاعات العدالة والتربية والصحة. مُبرهنةً أيْنَما كانتْ بأَنَّـها عِمَادُ مَسيرةِ الجزائر الجديدة نحو الاستثمار في الإنسان. وفي الكفاءة والتَّميُّز، ونحو التأسِيسِ لثقافة النزاهة وقيمة العمل، ونَبْذ كلِّ أشكالِ الفساد في عَهْدٍ جديدٍ. لا وَلَاَء فيه إلَّا للجزائر، ولا غَايَةَ تَعلو فيه فَوْقَ خدمةِ الشَّعب، والوفاءِ لآماله وتَطَلُّعَاتِه”.

وأكد رئيس الجمهورية أن قضايا الـمرأةِ والأسرة، سَتَظَلُّ مِنْ أهم انشغالات الحكومة، داعيا إلى تكثيف دَعْمِها ومُرافقتِـها لِكُلِّ جُهْد يَرمي إلى ترسيخ التضامن الوطني وتَرْقيةِ الـمرأة، ورعاية الأسْرة الجزائرية”.