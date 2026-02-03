رئيس الجمهورية يوجه رسالة إلى الرئيس الصيني

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة للرئيس الصيني، شي جينبينغ، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في نص الرسالة: “تلقيتُ ببالغ التقدير والامتنان برقية التهنئة، التي تفضلتم بتوجيهها إلينا. بمناسبة الإطلاق الناجح للقمر الصناعي “آل سات -3″ من مركز جيوتشيوان بجمهورية الصين الشعبية. وأود أن أعرب لفخامتكم عن خالص شكري. على ما تضمنته برقيتكم من مشاعر صادقة ونبيلة. تعكسُ عمق العلاقات بين بلدينا، وما يميّزها من صداقة راسخة وتعاون مُثمر”.

وأصاف الرئيس تبون: “وإنني مثلكم، على يقين تام بأن هذا الإنجاز يشكل إضافة نوعية لصرح علاقاتنا التاريخية، وهي العلاقات التي تشهد اليوم أبهى مراحلها، بفضل الإرادة السياسية التي نتقاسمها، لتجسيد الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الصديقين”.

وختم رئيس الجمهورية الرسالة بالقول: “ولا يسعني في غمرة الاحتفال بهذا الإنجاز، إلا أن أجدد لفخامتكم التأكيد على التزامنا الصادق وعزمنا الثابت، على مواصلة العمل معكم. لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات والمكتسبات، استجابة لتطلعات بلدينا وشعبينا الصديقين. وإذ أجدّد لكم خالص شكري وتقديري، أرجو أن تتفضلوا فخامة الرئيس والصديق العزيز، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري”.