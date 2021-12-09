رئيس الجمهورية يوجه رسالة إلى المسلمين بفرنسا

استـقبل اليـوم الخميس، رئيـس الجمهورية، عبد المجـيد تبون، عميد مسجد باريس الدكتور شمس الدين حفيز، بطلب منه.

وفي أثناء المقابلة، أكـد الرئيـس لعميد مسجد باريس، تأييده المطلق في تسيير هذا المعلم الروحي العريق. مسديا له توجيهات بمواصلة جهوده والارتقاء بأداء هذه المؤسسة، وذلك بانتهاج الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف.

كما حضر اللقاء، مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي.

وبعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة الى المسلمين بفرنسا أوكلها لعميد مسجد باريس الدكتور شمس الدين حفيز.

وصرح عميد مسجد باريس الدكتور شمس الدين حفيز، عقب لقاءه مع رئيس الجمهورية. ” شدد رئيس الجمهورية في حديثه مع الشباب المسلم سواء من أبناء الجالية أو غيرهم أن يكونوا حذرين. خاصة فيما يتعلق بالرادكالية التي شوهت الرسالة الدينية”.

وأضاف شمس الدين حفيز “إسلام أجدادنا هو إسلام وسطية وأخوة يجب المحافظة عليه. وهي المهمة التي أوكلني إياها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وتابع شمس الدين حفيز “أمرني رئيس الجمهورية أن اعمل على إسلام التآخي. حتى لا يكون مشوها خاصة داخل المجتمع الفرنسي

وختم عميد مسجد باريس “هي رسالة حرية ومساواة أمرني رئيس الجمهورية بإيصالها بعد وصولي إلى باريس”.

وأهدى عميد مسجد باريس شمس الدين حفيز لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، نسخة من الطبعة الجديدة لترجمة معاني القرآن الكريم، للأستاذ حمزة بوبكر.

وبمناسبة إستقبال رئيس الجمهورية لعميد مسجد باريس اليوم الخميس، قدم له نسخة من الطبعة الجديدة لترجمة معاني القرآن الكريم، للأستاذ حمزة بوبكر. كما أعيد طباعتها بإشراف مسجد باريس، ومراجعة كوكبة من الأئمة المنتدبين لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية.

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