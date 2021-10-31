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رئيس الجمهورية يوجه رسالة بمناسبة الذكرى الـ67 لإندلاع الثورة التحريرية

بقلم نادية بن طاهر
رئيس الجمهورية يوجه رسالة بمناسبة الذكرى الـ67 لإندلاع الثورة التحريرية
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
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وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رسالة بمناسبة الذكـرى الـ67 لإندلاع ثورة الفـاتـح من نـوفمبـر.

وقال رئيس الجمهورية، أن الفاتح من نـوفـمبر يعود مجـددا فينـا عهد الوفـاء للشهداء.

وأضاف الرئيس تبون، أن هذه الذكرى ترسخ في الوجدان شرف الإنتـمـاء لهذه الأرض المبـاركة.

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