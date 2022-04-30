رئيس الجمهورية يوجه رسالة بمناسبة اليوم العالمي للشغل

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت، برسالة بمناسبة اليوم العالمي للشغل.

وجاء في رسالة رئيس الجمهورية التي قرأها عنه بالنيابة وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة خلال الإحتفالات الرسمية التي تحتضنها ولاية عين الدفلى:” إذ نقاسم شعوب العالم مغزى الإحتفاء بعيد العمال المتوّج لنضالات الطبقية الشغيلة من أجل كرامة العمال.” و”تقفون في الوقت نفسه في هذه المناسبة لاستلهام الدروس من نضال اسلافكم عبر مراحل متعاقبة.

كما قال رئيس الجمهورية:”نقف عند محطة تاريخية في مسيرة النضال الوطني. وهي تأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين في خضم الكفاح المسلح في 24 فيفري 1956. والتاريخ نفسه الذي استشهد فيه البطل عيسات إيدير شعلة الثورة المباركة مع الشهداء والمجاهدين”.

وأكد الرئيس تبون:” أن الرجال الذين كانوا طلائع الكفاح ثم خاضوا بعد الإستقلال الوطني بشرف واقتدار معركة بسط السيادة الوطنية على ثرواتنا. هم قدوة عاملاتنا وعمالنا الغيورين على الجزائر ووحدة شعبها المقدسة”.