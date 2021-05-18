رئيس الجمهورية يوجه رسالة للطلبة بمناسبة يومهم الوطني

تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتهانيه للطلبة، بمناسبة اليوم الوطني للطالب الموافق لـ 19 ماي من كل عام.

وعبر الرئيس، في رسالة التهنئة، والتي نشرها وزير التعليم العالي على صفحته بفايسبوك، عن تمنياته للطلبة، بالنجاح والتألق على درب التحصيل المعرفي والعلمي.

وأورد رئيس الجمهورية: “أتمنى لبناتي وأبنائي الطلبة، النجاح والتألق، لحمل أمانة الشهعداء والمضي بتجندكم وكفاءاتكم وفقدراتكم نحو المزيد من التقدم والرفاء لجزائرنا الغالية وشعبنا الكريم”.

وأضاف الرئيس تبون: “في هذا اليوم الخالد، يوم أن هب الطلبة للانخراط في الكفاح المسلح والالتحاق ببواسل جيش التحرير الوطني في 19 ماي 1956، وهو يخوض مآزرا بالشعب الجزائري كفاحه المرير لإستعادة الإستقلال”.

وتابع رئيس الجمهورية: “في هذا اليوم أتوجه ونحن نستحضر ذلك الحدث التاريخي من أحداث ثورة التحرير المجيدة إلى الشعب الجزائري كافة وإلى بناتنا وأبنائنا الطلبة خاصة بأخلص التهاني”.