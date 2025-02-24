رئيس الجمهورية يوجه كلمة بمناسبة الذكرى الـ54 لتأميم المحروقات

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة بمناسبة الذكرى الـ54 لتأميم المحروقات. والذكرى الـ69 لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين.

وقال الرئيس تبون في كلمة له، أن إحتفاءنا اليوم بالذكرى التاسعة والستين 69 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين. والذكرى الرابعة والخمسين 54 لتأميم المحروقات، وبغيرها من الذكريات الوطنية الخالدة. دلالة على ارتباط وطننا المفدى بتاريخه المجيد وبالعبر التي نستلهمها من محطاته الخالدة والحافظة لذكرى الرجال. بالإضافة كذلك إلى صناع الأحداث العظيمة في مسيرة الجزائر الظافرة.

وتابع رئيس الجمهورية يقول:” في هذه الذكرى الغالية، أحيي تحية عرفان العاملات والعمال في كل القطاعات، مستذكرا معهم، تضحيات جيل الرواد. الذين قادوا حركة تعبئة العمال وتجنيدهم للإلتحاق بثورة التحرير المباركة. كما أترحم في هذه المناسبة بإكبار على روح الشهيد الرمز عيسات إيدير .. وعلى النقابي المناضل الفذ شهيد الواجب الوطني عبد الحق بن حمودة .. وعلى جميع رفاقهم النقابيين الشهداء.

وأعرب رئيس الجمهورية عن تقديره لعاملات وعمال قطاع المحروقات لمجهوداتهم المتواصلة لضمان أمننا الطاقوي.كما استذكر لحظات الروح الوطنية العالية التي تحلى بها أسلافهم المهندسون والتقنيون والفنيون. عندما رفعوا التحدي - غيرة على الجزائر – غداة استرجاع السيادة الوطنية. كما تمكنوا من إبطال توقعات توقف إنتاج وتسويق مواردنا الطاقوية. فلقد كان قرار تأميم المحروقات تحديا جريئا لتكريس استقلالنا الاقتصادي. وبسط السيادة على ثروات البلاد، ومواردها الطبيعية.

كما أوضح الرئيس أن القرار الوطني التاريخي الذي اتخذته قيادة البلاد برئاسة الرئيس الراحل هواري بومدين “رحمه الله وطيب ثراه” في مثل هذا اليوم من سنة 1971، هو حلقة مكملة لروح التحرر. وتمكين للاستقلال الوطني الكامل، وهو قرار يعكس صدق الإرادة .. ووطنية التوجه .. والوفاء لرسالة نوفمبر .. وللشهداء الأبرار. فمن تلك الروح تغذت قيادة البلاد آنذاك .. وستبقى روح نوفمبر للأجيال تذكر مآثر الرجل كقائد وطني مخلص. حريص على الطابع الاجتماعي للدولة، غيور على ثروات الجزائر وسيادتها عليها.

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