رئيس الجمهورية يوجه نداء لأصحاب الأموال المكدسة

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، آخر نداء لأصحاب الأموال المكدسة لإيداعها في البنوك.

وقال رئيس الجمهورية، خلال اجتماع الحكومة مع الولاة “نوجه آخر نداء لأصحاب الأموال المكدسة لإيداعها في البنوك. وقد قدمنا ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني”.

وأضاف الرئيس تبون “بخصوص المواطنين الذين قاموا بتكديس الأموال في البيوت. هذا اخر نداء استثمروا تلك الاموال لخفض نسبة التضخم ورفع نسبة النمو. ومن خاف الربا لدينا بنوك اسلامية”.