رئيس الجمهورية يشيد بجهود نساء ورجال الحماية المدنية في إخماد النيران

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة إلى نساء ورجال الحماية المدنية، أشاد فيها بالجهود الكبيرة التي يبذلونها إلى جانب أفراد الجيش الوطني الشعبي والمواطنين المخلصين والمؤسسات المعنية الأخرى، في مواجهة الحرائق المشتعلة عبر مختلف مناطق الوطن.

وجاء في رسالة رئيس الجمهورية: “إدراكا مني للجهود الفائقة والجبارة، التي تبذلونها بمعية أفراد الجيش الوطني الشعبي والمواطنين المخلصين والمؤسسات المعنية الأخرى، فإنني أشيد عاليا، بما تقدمونه من عمل بطولي من أجل إخماد النيران المستعرة، للحفاظ على الأرواح والثروة الغابية وحماية الممتلكات في مختلف جهات الوطن”.

وأضاف الرئيس تبون: “أتقدّم لكم بكل فخر واعتزاز، باسمي الخاص وباسم الشعب، ومؤسسات الجمهورية، بأسمى عبارات العرفان وألتزم بألّا تذهب جهودكم المضنية سدى، بعد الانتصار نهائيا على الحرائق إن شاء الله.. وإلى أن نلتقي، لكم مني كل التقدير والتشجيع مرة أخرى ..تحيا الجزائر.”