رئيس الجمهورية يوجّه بإنجاح المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة

وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الأحد، بضرورة العمل على إنجاح الطبعة الرابعة من المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة الذي ستحتضنه الجزائر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد أكد الرئيس تبون على أهمية إنجاح هذا الحدث القاري، باعتباره امتدادًا لمعرض التجارة البينية الإفريقية الذي نظِّم بالجزائر وحقق نجاحًا باهرًا.

ووجه رئيس الجمهورية بأن الهدف الأسمى لهذه التظاهرة هو وضع الشباب الإفريقي ككل، في صلب الاهتمام لتنفيذ ورقة الطريق. وإنشاء جسر تواصل ثابت ودائم، ما بين شباب كل الدول الإفريقية.

كما حثّ الرئيس على توفير أحسن الظروف لإنجاح هذه التظاهرة الاقتصادية الشبانية الإفريقية.