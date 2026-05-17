رئيس الجمهورية يوجّه بالسهر لإنجاح عملية استيراد وتوزيع الأضاحي في أحسن الظروف

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، يتضمن مخرجات مجلس الوزراء، فإنه بعد عرض وزير الفلاحة وتأكيده أمام مجلس الوزراء التزامه بإنجاح عملية استيراد وتوزيع مليون رأس غنم قبل عيد الأضحى بـ 48 ساعة. وجّه رئيس الجمهورية تعليماته بالسهر، بصرامة أكبر ووتيرة أعلى، لإنجاح عملية الاستيراد وتوزيع الأضاحي في أحسن الظروف.

كما أمر الرئيس بمنع ذبح الإناث من الأغنام، المستوردة قسرا، وتوجيهها للتربية ضمن فضاءات مخصصة، حفاظا على هذه الثروة الحيوانية.