رئيس الجمهورية يوجّه رسالة خطية لأمير دولة قطر

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة خطية لأخيه أمير دولة قطر الشقيقة. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في إطار التواصل الدائم بين قائدي البلدين.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج. فقد وجّه أمس الإثنين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة خطية لأخيه أمير دولة قطر الشقيقة. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. تندرج في إطار التواصل الدائم بين قائدي البلدين وما يجمعهما من وشائج أخوة متميزة وإرادة مشتركة. للرقي بالعلاقات “الجزائرية-القطرية” إلى أسمى المراتب ومواصلة الجهود للدفاع عن قضايا الأمة العربية.

كما أضاف البيان: “وقد قام بتسليم الرسالة السفير بوجمعة دلمي المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية. حيث تم استقباله اليوم بالدوحة من قبل أمير دولة قطر الشقيقة”.