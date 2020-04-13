رئيس الجمهورية يوصي بتلقيح الأطفال لتفادي الأوبئة مستقبلا

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، الى تلقيح الأطفال، لتفادي المزيد من الاوبئة مستقبلا.

وقال الرئيس تبون “كورونا لن ينسينا واجبنا إزاء الأطفال، خاصة الرضع، وبالنسبة للتلقيحات، فهذا هو الوقت المناسب لإجراءها، لتفادي المزيد من الاوبئة مستقبلا”.

وأضاف رئيس الجمهورية “في التنظيمات المقبلة، سنركز على منظومة صحية وقائية على كل المستويات”.

وأشار رئيس الجمهورية “سبق لي أن قلت أنه حتى في المرض الخبيث، لما تكون هناك وقاية ونرغم على الجزائري القيام بتحاليل مبكرة مجانية، يمكنه الشفاء خاصة اذا كان في بداية المرض”.