رئيس الجمهورية يوضح بخصوص تمديد العهدات الرئاسية

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من روجوا لإشاعة رغبتي في تمديد العهدات الرئاسية هم أشخاص مسخرين لتنفيذ أجندات أجنبية.

وخلال اللقاء الإعلامي الدوري كشف رئيس الجمهورية بخصوص التعديل التقني للدستور أن من امثلته هو استثناء رئيس مجلس الأمة من التجديد النصفي للأعضاء لتصبح مدة عهدته 6 سنوات.

أما بالنسبة للحوار الشركاء السياسيين قال الرئيس تبون “أنا لا أحاور الشركاء السياسيين من أجل الحوار أو ممارسة الاستعراض.. الحوار الذي أمارسه حوار شراكة من أجل بناء دولة”.

وأضاف رئيس الجمهورية في السياق ذاته لم نشاهد اليوم أحزابا سياسية فاعلة وموجودة في الميدان بينما توجد أحزاب أخرى لا نشاهدها إلا في المناسبات والانتخابات.

وأكد الرئيس تبون أن الأحزاب التي لا تحوز على منتخبين في المجالس لا يمكن اعتبارها أحزاب تتحدث باسم المجتمع.