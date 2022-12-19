رئيس الجمهورية يوقع على القانون العام للوظيفة العمومية

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على القانون المتمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تكريسا لحق الإستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين الإداريين.

وحسب بيان لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بادر بهذا القانون، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

كما وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على قانون المقاول الذاتي الذي بادرت به وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وهذا بعد مصادقته من طرف البرلمان بغرفتيه.

وأضاف البيان، إن دخول هاذين القانونين حيز التنفيذ من شأنه تشجيع الكفاءات الجزائرية على خوض غمار المقاولاتية والمساهمة في التنمية الإقتصادية للبلاد.