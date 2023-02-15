رئيس الجمهورية يوقع على بروتوكول التسهيلات لإنجاز الطريق البري بين تندوف والزويرات الموريتانية

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن التصديق على البروتوكول التنفيذي الموقع بين الجزائر وموريتانيا حول التسهيلات والإعفاءات الخاصة بإنجاز الطريق البري بين تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية.

ووفقا للعد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 8 صدر مرسوم رئاسي رقم 23-68 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فيفري سنة 2023 ، يتضمن التصديق على البروتوكــول الـتنفـيذي بين حكومة الجزائر ومورتانية حول التـســهـيلات والإعفاءات من أجل إنجاز مـشروع الطريق الـبـري الرابط بين مـديـنتي تـنـدوف وزويـرات الموريتانية المــوّقعة بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2022.

يهدف هذا البروتوكول إلى تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم بين الجزائر وموريتانيا حول إنجاز الطريق البري الرابط وزويـرات لموريتاني بـين مدينـتي تندوف الموّقعة بالجزائر بتاريخ 28 ديسمبر سنة 2021، لا سيما تلك المتعلقة بالتسهيلات والإعفاءات والتي يلتزم الطرفان. بمنحها لـكافــة الـعـمـلـيـات الـتي تـدخـل في إطـار إنــجــاز هــذا الطريق. كما يلتزم الطرفان بخلق الشروط التنظيمية والجبائية والإدارية والأمنية الملائمة لإنجاز الطريق.

وينص البروتوكول على عدد من التسهيلات والإعفاءات التي يلتزم الطرفان بتوفيرها فب عمليات الإنجاز للمشروع الممتد على مسافة 773 كلم.

كما تضمن البرتوكول التسهيلات اللازمة لنقل وجمركة وعبور مواد البناء لاسيما منها العينات الجيوتقنية والتجهيزات والعتاد والمواد الإستهلاكية التي تستخدم في إنجاز هذا المشروع.

بالإضافة إلى منح كافة الإعفاءات من الحقوق والرسوم لعمليات إقتناء أو إستيراد أو تصدير السلع والخدمات التي تدخل في المشروع. وأيضا تزويد م كاتب الدراســات وشـركات الإنجـاز بكل المعطـيات التقنيــة والجيولوجية والطـوبوغرافية والجيوتقنية، كذلك الخرائط والدراسات المتوفرة التي قد يحتاجون إليها لإنجاز الطريق في حالة وجودها.

ونص البروتوكول على التنسيق في مجال التكوين والتشغيل في ورشات إنجاز الطريق. وكذا غلتزام الجانب الموريتاني بضمان امن الورشات والاشخاص وأيضا الممتلكات المسخرة الهذا المشروع.

يدخل هذا البروتوكول حيز تنفيذ مؤقتا بعد التوقيع عـلـيه، ونهـائيا ابـتداء من تاريخ استلام آخر إشعار، الذي يخطر بموجـبه أحد الــطرفين الــطرف الآخـر كـتـابـيا وعبرالقنوات الدبلوماسية باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة للطرفين لهذا الغرض.