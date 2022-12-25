قناة النهار رئيس الجمهورية يوقّع على قانون المالية لسنة 2023 بقلم قناة النهار نشر في 25 ديسمبر 2022 - 15:11 رئاسة شارك غرِّد أرسل 24 0 رئيس الجمهورية يوقّع على قانون المالية لسنة 2023 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/RJYQO اقرأ أيضا أزمة مياه الشرب ... عندما تعجز البلديات عن تسيير أهم مورد بسكيكدة قناة النهار 23 ديسمبر مشاهد تحبس الأنفاس لممارسي الدّراجة الجبلية بوهران قناة النهار 24 ديسمبر رابح يتحدى الظروف الصعبة وينجح في إنتاج مختلف المنتجات الفلاحية بتيسمسيلت قناة النهار 25 ديسمبر الوزير الأول : الجزائر تتطلع إلى رفع حجم الإستثمار وزيادة التبادلات التجارية مع الولايات المتحدة قناة النهار 14 ديسمبر صريح جدا: ما هو أكثر شيء ينفق عليه الجزائريون أموالهم.. إجابات صادمة ! قناة النهار 19 ديسمبر مهنة الخباز.. عمل شاق، أجرة قليلة ومصاعب لا تنتهي لكسب لقمة العيش قناة النهار 10 ديسمبر "رمطان لعمامرة : "تُعتبر الجزائر قطبا رائدا في العلاقات الدّولية قناة النهار 11 ديسمبر صريح جدا: هذه هي الوجهات التي يفضلها الجزائريون لقضاء العطلة الشتوية قناة النهار 23 ديسمبر رئيس الجمهورية:علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية جدّ طيبة وأبواب الجزائر مفتوحة أمام خادم الحرمين قناة النهار 22 ديسمبر غليزان : تسويق أسماك المياه العذبة بأسعار تنافسية في ظل ارتفاع أسعار اسماك البحر قناة النهار 13 ديسمبر