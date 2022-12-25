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قناة النهار

رئيس الجمهورية يوقّع على قانون المالية لسنة 2023

بقلم قناة النهار
رئيس الجمهورية يوقّع على قانون المالية لسنة 2023
رئاسة
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رئيس الجمهورية يوقّع على قانون المالية لسنة 2023

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