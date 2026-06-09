رئيس الجمهورية يٌهنئ ويُشجع عمال وإطارات قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية

نقل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي تهاني وتشجيعات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى إطارات وموظفي وعمال الإدارة المركزية ومديريات الأشغال العمومية للولايات. والمجمعات تحت الوصاية بكل فروعها، والمؤسسات المكلفة بالإشراف على المشاريع بالنيابة. فضلا عن شركات الإنجاز العمومية والخاصة، وكل العاملين على المشاريع الهيكلية الحساسة بقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

وحسب بيان للوزارة، فقد نقل الوزير إلى جميع الفاعلين في مسيرة الإنجاز الوطنية. ما أبداه رئيس الجمهورية من ثناء عال وتقدير بالغ خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 07 جوان 2026. مشيرا إلى أن الرئيس تبون تفضل “بتثمين جهودكم المضنية وعطاءاتكم المتواصلة في إنجاز مختلف المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تشهد تقدما ملموسا ومتسارعا عبر ربوع الوطن. منوها بصفة خاصة بالوتيرة العالية والجدية المتميزة التي يبديها عمال وإطارات القطاع. جنبا إلى جنب مع شركائهم في الإنجاز، وفي مقدمتهم الشريك الصيني. مما أسفر عن مسيرة إنجاز حافلة بالمكتسبات، مثمنا ما أحرزتموه من نتائج ملموسة على صعيد الجودة واحترام الآجال. ومعربا عن ثقته التامة في قدرتكم على مواصلة هذا المنهج المتميز في الأداء والانضباط حتى بلوغ جميع الأهداف المرسومة.

وقد أولى رئيس الجمهورية اهتماما خاصا بمشاريع السكك الحديدية ذات البعد الإستراتيجي، ولا سيما الخط المنجمي الشرقي الممتد على المسار الحيوي: جبل العنق - بلاد الحدبة – تبسة، وصولا إلى ميناء عنابة. الذي يجسد رؤية الدولة في تطوير المنظومة اللوجستية الوطنية وتعزيز التكامل الاقتصادي. كما أشاد بالمشاريع ذات البعدين الجهوي والقاري التي ترسخ مكانة الجزائر محورا للتواصل والتكامل الإقليمي.

الوزير يُشيد بجهود موظفي وإطارات القطاع

وأضاف الوزير، أن ثقة رئيس الجمهورية فيكم ليست منحة عابرة، بل هي شهادة راسخة تعبر عن إيمانه بكفاءة الإنسان الجزائري وقدرته على تحمل أعباء المسؤولية الكبرى. وإن من حظوا بهذه الثقة السامية وجب عليهم أن يكونوا أهلا لها في كل لحظة وموقف، بأن يجسدوها في جودة العمل وصرامة الالتزام. وأن يرفعوا دوما من سقف إنجازاتهم وفاء لها. فحين يعتمد عليكم الرئيس أمام الرأي العام الوطني، فذلك تشريف يستوجب تشمير السواعد وتجديد العهد لمن وثق فيكم.

من جهته، عبّر الوزير عن فخره واعتزازه الكبيرين بكل عامل وإطار في هذا القطاع. مضيفا أن ” ماأنجزتموه ليس مجرد مشاريع بنية تحتية، بل هي صفحات مشرقة تكتب في سجل الوطن. وشواهد خالدة على وفائكم لأمانة خدمة الجزائر وأبنائها”.

كما يعول الوزير على جميع منتسبي القطاع في مواصلة مسيرة العطاء بنفس الهمة والتفاني. رافعين راية الكفاءة والجودة، وملتزمين بالمواعيد التي التزمنا بها أمام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. فالوطن يرقب، والمستقبل يحفز، ومنجزاتكم ستظل شاهدا على إرادة الجزائر في التقدم والازدهار.