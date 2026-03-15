رئيس الجمهورية يُؤكد تضامن الجزائر واستعدادها للوقوف مع لبنان

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، جوزيف عون، أكد فيها الرئيس تبون تضامن الجزائر واستعدادها للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تناولت المكالمة، العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

كما تطرق الرئيسان، بهذه المناسبة، إلى الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها لبنان الشقيق.

