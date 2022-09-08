رئيس الجمهورية يُجدد الثقة في وزير الرياضة سبقاق

أجرى أمسية اليوم الخميس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعديلا وزاريا جزئيا شمل عديد الوزارات.

حيث جدد الرجل الأول في الدولة الجزائرية الثقة في وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق.

ويأتي قرار رئيس الجمهورية في ظل نجاح تظاهرة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 التي جرت بوهران.

إضافة إلى قرب احتضان الجزائر لمنافسة كأس إفريقيا للاعبين المحليين خلال بداية السنة القادمة.

وكان سبقاق قد عُين في هذا المنصب خلال شهر جويلية من سنة 2021.