رئيس الجمهورية يُجري مكالمة هاتفية مع نظيره التركي

أجرى اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية، مع أخيه رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا الشقيقة، تبادلا خلالها تهاني عيد الأضحى المبارك، متمنيين للشعبين الشقيقين دوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تطرق الرئيسان، خلال هذه المكالمة الهاتفية، إلى سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. لا سيّما عقب الزيارة الأخيرة، التي قام بها رئيس الجمهورية إلى تركيا. وما أفرزته من آفاق واعدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثالي، بين البلدين الشقيقين.

واغتنم الرئيسان هذه المناسبة المباركة، ليتمنيا كل الخير والهناء للأمة الإسلامية جمعاء.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور