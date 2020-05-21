رئيس الجمهورية يُجري مكالمة هاتفية مع قيس سعيد

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عصر اليوم، مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تمنى الرئيس تبون، للرئيس التونسي، موفور الصحة والسعادة، وللشعب التونسي الشقيق المزيد من التقدم والإزدهار والإستقرار.

وقد استعرض الرئيسان بهذه المناسبة، تطور العلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين.

كما تبادل الرئيسان، المعلومات حول فاعلية الوسائل المستخدمة في كلا البلدين للحدّ من تفشي جائحة كورونا.

وبهذا الصدد، استحسن الرئيس تبون، وقيس سعيد، فكرة ضمّ الطاقات العلمية فيهما بتأسيس مجلس أعلى مشترك للبحث العلمي، يوضع تحت الإشراف المباشر لرئيسي البلدين.