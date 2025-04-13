رئيس الجمهورية يُحذّر من الفساد.. “قد أعذر من أنذر”

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر قد تبقى لها سنتان أو أقل لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا أو الأول.

وأضاف رئيس الجمهورية اليوم الأحد خلال إشرافه على لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين بالمركز الدولي للمؤتمرات. أن هناك خللا في الاقتصاد الجديد بسبب بعض الممارسات القديمة. خاصة وأنه لايزال هناك من يحن إلى فساد الماضي، لكنهم باتوا من أقل الأقليات.

وحذّر الرئيس تبون من الغش أو الفساد، قائلا :” قد أعذر من أنذر”.

وأشرف رئيس الجمهورية اليوم على لقاء مع المتعاملين الإقتصاديين. وكان في استقباله لدى وصوله الى المركز الدولي للمؤتمرات، الوزير الأول نذير العرباوي ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى.