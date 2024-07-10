رئيس الجمهورية يُخص باستقبال حاشد من قبل أعيان ومواطني تيزي وزو

خصّ أعيان ومواطني ولاية تيزي وزو رئيس الجمهورية باستقبال حار وحاشد اليوم الأربعاء خلال زيارته إلى الولاية.

وقد شهدت الشوارع الرئيسية بوسط مدينة تيزي وزو توافدا لجموع كبيرة من المواطنين رافعين الرايات الوطنية. وحاملين لافتات دونت عليها شعارات ترحب برئيس الجمهورية.

وقام رئيس الجمهورية بمصافحة عدد من المواطنين وتبادل أطراف الحديث مع بعضهم. حيث عبروا له عن اعتزازهم وفخرهم بهذه الزيارة ودعمهم التام لمساعيه في تنمية البلاد ورقيها وازدهارها.

كما أشادوا بوفاء رئيس الجمهورية بالتزاماته، لاسيما منها الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وإنجاز مشاريع حيوية في مختلف القطاعات بما يعود بالفائدة على الوطن والمواطن.

ووصل الرئيس تبون إلى ولاية تيزي وزو، في زيارة عمل وتفقد يعاين خلالها ويدشن عددا من المشاريع التنموية والحيوية. أين قام الرئيس بتدشين الملعب الجديد بولاية تيزي وزو. والذي يحمل اسم المجاهد الراحل “حسين آيت أحمد”.

وتفقد رئيس الجمهورية، كل المرافق التي يتضمنها هذا الملعب العالمي، الذي يتوفر على كافة التجهيزات، والمرافق الضرورية، المنجزة وفق المقاييس الدولية.