رئيس الجمهورية يُخص باستقبال رسمي من طرف نظيره الإيطالي

خصّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، باستقبال رسمي من طرف نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جرت بالقصر الرئاسي “كورينالي” وفقا للأعراف والتقاليد الإيطالية. حيث تم الاستماع الى النشيدين الوطنيين للبلدين واستعراض فرقة من الحرس الجمهوري الإيطالي أدت له التحية الشرفية.

كما صافح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مستقبليه من كبار المسؤولين الإيطاليين وأخذ صورة تذكارية مع نظيره الايطالي.

وكان الرئيس تبون قد حلّ أمس الثلاثاء، بالعاصمة الإيطالية روما على رأس وفد هام في زيارة رسمية تكتسي أهمية بالغة في تمتين أواصر الصداقة التاريخية وتعزيز العلاقات الثنائية في عديد المجالات بين البلدين الصديقين.

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