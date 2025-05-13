رئيس الجمهورية يُخص باستقبال رسمي من طرف نظيرته السلوفينية

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، استقبال رسمي من طرف رئيسة جمهورية سلوفينيا بساحة الكونغرس بالعاصمة ليوبليانا.

ويأتي هذا خلال زيارة الدولية التي شرع فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم امس الإثنين، إلى جمهورية سلوفينيا. بدعوة من نظيرته ناتاشا بيرتس موسار.

وبعد الاستقبال الرسمي الذي خص به رئيس الجمهورية من طرف نظيرته السلوفينية، استمع الرئيسان إلى النشيدين الوطنيين ليستعرضا بعدها تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت لهما التحية الشرفية.

رئيس الجمهورية قام بوضع اكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لروح ضحايا الحروب بساحة الكونغرس بليوبليانا.

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