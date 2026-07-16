رئيس الجمهورية يُخص باستقبال رسمي من قبل نظيره الألماني بـ”فيلا بورسيغ” ببرلين

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، من قبل نظيره الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بـ”فيلا بورسيغ” ببرلين.

وبعد التحية العسكرية استمع الرئيسان إلى النشيدين الوطنيين الجزائري والألماني، ومن المرتقب كذلك أن سيلتقي رئيس الجمهورية بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس، أين ستتوسع المحادثات بين وفدي البلدين ليتم تناول قضايا ذات الاهتمام المشترك وترقية سبل التعاون الثنائي بين البلدين.

كما ستكون ندوة صحفية مشتركة للرئيسين للاجابة عن ما أسفرت عنه هذه المحادثات.

وكان رئيس الجمهوية قد حل أمس بجمهورية ألمانيا الاتحادية في إطارة زيارة تدوم يومين.

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