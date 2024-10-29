رئيس الجمهورية يُخص باستقبال رسمي من قبل جلالة سلطان عمان

استُقبل اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهوية عبد المجيد تبون، من قبل جلالة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد ، بقصر العلم العامر السلطاني.

رئيس الجمهوية عبد المجيد تبون وسلطان عمان استمعا إلى النشيد الوطني الجزائري بساحة قصر العلم. كما تم إطلاق 21 طلقة مدفعية شرفية ترحيبا بزيارة رئيس الجمهورية إلى سلطنة عمان.

وقام رئيس الجمهورية وسلطان عمان بمصافحة وفدي البلدين.

وتندرج زيارة الدولة إلى سلطنة عمان في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور بين البلدين.

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