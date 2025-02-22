رئيس الجمهورية يُدشن مصنع تحلية مياه البحر فوكة -2- بتيبازة

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، على تدشين مصنع تحلية مياه البحر فوكة -2- بتيبازة.

وكان رئيس الجمهورية، قد قام نهاية الأسبوع الماضي، بزيارة عمل تاريخية لوهران. أين أشرف على تدشين أضخم مصنع لتحلية مياه البحر في الجزائر الواقع بالرأس الأبيض -عين الكرمة -.

وجاء ذلك، تحقيقاً لالتزامه أمام المواطنين بتزويدهم بالماء الشروب في وهران قبل رمضان.

المصنع ينتج 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا، قابل للربط بهدف التوزيع، مع 6 ولايات غرب البلاد.