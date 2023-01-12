رئيس الجمهورية يُدشّن ملعب نيلسون مانديلا ببراقي

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس على تدشين ملعب نيلسون مانديلا ببلدية براقي بالعاصمة. تحسبا لاحتضان مباريات “شان 2022”.

وكان في استقبال الرئيس تبون، الفريق أول سعيد شنقريحة، ووزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، بالإضافة إلى والي العاصمة محمد رابحي. وكذا الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي رئيس البلدية. رئيس اللجنة الأولمبية رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفيزف. رئيس الفيفا أنفنتينو.

كما كان في استقبال الرئيس رئيس الكاف باتريس موتسيبي. وحفيد الزعيم الجنوب إفريقي الراحل، نيلسون مانديلا. “شيف زووليفوليل مانديلا”.

من جهته تابع رئيس الجمهورية عرضا مصورا حول الملاعب الخمسة المغطاة. كما تابع عرضا مصورا حول ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة. وقام بزيارة مركز الإعلام المجهز بأحدث التقنيات بملعب نيلسون مانديلا ببراقي في العاصمة.

للإشارة فإن ملعب براقي تم إنشاؤه حديثا ويتسع لأكثر من 40 ألف مناصر. كما أن بناية الملعب تتربع على مساحة 68 هكتار. ويتضمن ملعبا ملحقا مخصصا للتدريبات. ويضم أربع غرف لتغيير الملابس ومنطقة طبية تتضمن مخبرا للتحاليل. بالإضافة كذلك إلى فندقا من 50 غرفة. وموقفا للمركبات يتسع لـ6 آلاف مركبة و3 مطاعم. كما يضم جناحا للصحافة يتسع لـ250 صحفيا واستوديوهات للبث الإذاعي والتلفزي. ويضم قاعة محاضرات تتسع لـ250 شخصاو3 استوديوهات ترجمة

للإشارة ستنطلق غدا الأربعاء افتتاح مباريات بطولة كأس أمم إفريقية للمحليين بمباراة تجمع المنتخب الوطني بنظيره الليبي على الساعة الثامنة ليلا بذات الملعب.

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