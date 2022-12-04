رئيس الجمهورية يُرحب بدعوة الملك عبد الله الثاني لزيارة الأردن

دعا ملك الأردن، عبد الله الثاني ابن الحسين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لزيارة المملكة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، ورحب الرئيس تبون، بهذه الدعوة الكريمة، على أن يحدد تاريخها لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية.

هذا وعبر الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عن وافر شكره وتقديره لأخيه السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما جلالته والوفد المرافق له في الجزائر.