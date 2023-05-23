رئيس الجمهورية يُستقبل بالقصر الجمهوري “بيليم” ويوقّع على السجل الذهبي

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالقصر الجمهوري “بيليم” من قبل نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أخذ رئيس الجمهورية صورة تذكارية بقصر بيليم مع نظيره البرتغالي. كما وقّع على السجل الذهبي للقصر.

من جهته أجرى رئيس الجمهورية محادثات ثنائية مع الرئيس البرتغالي.

ووصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء إلى ساحة الإمبراطور. حيث خص باستقبال رسمي من قبل نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا. وذلك في إطار اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها إلى جمهورية البرتغال.

مراسم الاستقبال إستهلت من ساحة الامبراطور التي تحمل رمزية تاريخية للبرتغال على وقع 22 طلقة مدفعية. كما أستمع الرئيسان إلى النشيدين الوطنيين.

واستعرض رئيس الجمهورية رفقة نظيره البرتغالي تشكيلة من مختلف القوات البرتغالية أدت لهما التحية الشرفية. كما أخذ صورة تذكارية مع نظيره البرتغالي رفقة وفدي البلدين. وزار رئيس الجمهورية ساحة الإمبراطور كاتدرائية القديس جيروم ذات الطابع المعماري المتفرد.

ويواصل الرئيس عبد المجيد تبون زيارة الدولة التي شرع فيها إلى البرتغال أمس الاثنين.

كما تم خلال الفترة الصباحية تخصيص مراسم استقبال رسمية للرئيس تبون لدى وصوله إلى ساحة الإمبراطور. وهي ساحة التشريفات التابعة لمقر رئاسة الجمهورية البرتغالية.

كما سيجري الرئيس تبون، محادثات على انفراد مع نظيره البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا. تتوسع بعد ذلك إلى أعضاء وفدي البلدين. كما سيدلي الرئيسان بتصريح صحفي مشترك.

ويتكون الوفد الوزاري المرافق للرئيس كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف. ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب و وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون و وزير التجارة و ترقية الصادرات الطيب زيتوني و وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية لخضر رخروخ. و وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد.

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