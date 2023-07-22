الوطني رئيس الجمهورية يُستقبل من طرف نظيره التركي أردوغان بقلم أسماء.ع نشر في 22 جويلية 2023 - 13:06 شارك غرِّد أرسل 1804 0 استقبل، اليوم السبت، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من طرف نظيره التركي رجب الطيب أردوغان في اسطنبول. رابط دائم : https://nhar.tv/oLZNi اقرأ أيضا "أريدُ" تشارك الجامعات احتفالات تخرج الطلبة الوطني 04 جويلية الجزائر تسجل ذروة تاريخية جديدة في استهلاك الكهرباء هذا الإثنين الوطني 10 جويلية رئيس البرلمان العربي: استقلال الجزائر مصدر فخر وأسطورة تدرس للأجيال القادمة الوطني 04 جويلية 5 خطوات أساسية لتفادي أضرار موجة الحرّ الوطني 13 جويلية إفتتاح وكالة تجارية جديدة للقرض الشعبي الجزائري بهذه الولاية الوطني 02 جويلية الوزير الأول يهنئ الشعب الجزائري بحلول السنة الهجرية الجديدة الوطني 19 جويلية رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لمشروع محطة تحلية مياه البحر بكاب جنات الوطني 05 جويلية تسجيل 37 غريقا في الشواطئ والمسطحات المائية خلال أسبوع الوطني 21 جويلية سعر 100 أورو في سوق "السكوار" الوطني 17 جويلية كورونا في الجزائر.. عدم تسجيل اي إصابات جديدة أو وفيات الوطني 12 جويلية