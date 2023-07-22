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الوطني

رئيس الجمهورية يُستقبل من طرف نظيره التركي أردوغان

بقلم أسماء.ع
رئيس الجمهورية يُستقبل من طرف نظيره التركي أردوغان
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استقبل، اليوم السبت، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من طرف نظيره التركي رجب الطيب أردوغان في اسطنبول.

رابط دائم : https://nhar.tv/oLZNi
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