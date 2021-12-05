رئيس الجمهورية يُسدي تعليمات صارمة بخصوص ألعاب البحر الأبيض المتوسط

أسدى اليوم الأحد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تعليمات صارمة بخصوص ألعاب البحر الأبيض المتوسط المُقررة بوهران صيف 2022.

وجاءت تعليمات تبون لوزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق على هامش اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم.

حيث قرر رئيس الجمهورية تكليف وزير الشباب والرياضة بالمتابعة والمعاينة الميدانية، أسبوعيا، للوقوف على وتيرة تقدم الأشغال، بالتنسيق مع السيد والي ولاية وهران، وموافاة الوزير الأول وزير المالية بتقارير دقيقة وبكل شفافية، وتقديم عرض حال شهري على مجلس الوزراء.

كما أصر تبون على الإنشاء الفوري لهيئة تتولى متابعة التحضيرات، يشارك فيها شخصيات ذات كفاءات عالية وخبرة، في تسيير التظاهرات الرياضية الدولية وتوزيع المسؤوليات والتنسيق المستمر، مع السلطات المحلية وكل الفاعلين.

هذا إضافة إلى إطلاق استشارة دولية لاختيار متعاملين في مجال العتاد الرياضي والحرص على توفير كل الإمكانات للرياضيين الجزائريين، لتحضيرهم وتحسين مستواهم قصد تصدر المراتب الأولى في حصد الميداليات، تشريفا لألوان العلم الوطني.

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وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتوفير شروط نجاح الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. وذلك من خلال استكمال تنصيبها بحسب تنظيمها الجديد، من حيث التشكيلة وسير أدائها ومهامها.

وتأتي تعليمات الرئيس تبون خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أين أين أسدى أوامر وتعليمات فيما يخص الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات تمثلت فيمايلي:



–التوجه نحو إبرام اتفاقيات توأمة وشراكات دولية مع أكاديميات عالمية تتوفر على نفس معايير الأكاديمية الجزائرية مع ضرورة إبراز دورها عبر وسائل الإعلام.



– العمل على أن ينعكس الأثر الإيجابي للأكاديمية على المنظومة التربوية والبحث العلمي.

– التركيز على استحداث نظام داخلي يليق بمكانة الأكاديمية باعتبارها أعلى هيئة علمية في البلاد.