رئيس الجمهورية يُشدد على الحفاظ على القدرة الشرائية برمضان

بقلم نادية بن طاهر
شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على المتابعة اليومية والميدانية لتطبيق كل التعليمات والتوجيهات بخصوص الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن خلال شهر رمضان.

وأكد رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه اليوم الأحد، لإجتماع لمجلس الوزراء، على متابعة وتسليط أقصى العقوبات على كل المضاربين في بعض اللحوم والفواكه المستوردة. وشطبهم نهائيًا من أي عمل تجاري في البلاد.

ووجه رئيس الجمهورية، المصالح الحكومية للمتابعة الصارمة لعملية استيراد الأضاحي وتسويقها ومحاصرة كل أساليب المضاربة والتحايل والتهريب.

