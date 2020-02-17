رئيس الجمهورية يُشدد على حل مشاكل التنمية في مناطق الظل

أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، توجيهات للولاة الجمهورية، تتعلق بالتصدي لمشاكل التنمية المحلية وحلّها.

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اليوم الثاني من لقائه مع الولاة بعد عرض مخطط الحكومة على نواب

البرلمان، وبعد إختتام لقائهم المشترك مع الحكومة، شدّد على ولاة الجمهورية لحل مشاكل التنمية، خاصة في مناطق الظل، مع إيجاد أنجع الحلول.

وقال الوافد الثامن على قصر المرادية، الرئيس عبد المجيد تبون، من خلال ذات اللقاء، إنّه يجب تشجيع الكفاءات وكبح الفوارق الإجتماعية من خلال تنمية متوازنة.

وحثّ المسؤول والقاضي الأول في البلاد على مساعدة المؤسسات الناشئة من أجل خلق فرص العمل والثروة.

تجدر الإشارة إلى أنّ، الرئيس تبون، قام بإستقبال ولاة الجمهورية بمقر رئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين.

و قد جرى الإستقبال بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، و وسيط الجمهورية، كريم يونس.