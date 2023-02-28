قناة النهار رئيس الجمهورية يُشرف على إنطلاق أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة بقلم قناة النهار نشر في 28 فيفري 2023 - 11:55 رئيس الجمهورية شارك غرِّد أرسل 48 0 رئيس الجمهورية يشرف على إنطلاق أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/qf4lg رئيس الجمهورية اقرأ أيضا دلال خير: رجل مصاب بسرطان البروستات.. توقف علاجه والسبب أوضاعه الإجتاعية قناة النهار 10 فيفري بومرداس / إكتشاف ورشة سرية لصناعة وطحن الشمة المغشوشة وضبط أكثر من 6 قناطير قناة النهار 14 فيفري "ONAB" تباشر عملية تسويق الدجاج بـ 350 دج للكلغ قناة النهار 16 فيفري حج 2023 : في حال وفاة أحد الفائزين بقرعة الحج .. هؤلاء الأشخاص المعنيين بتعويضهم قناة النهار 19 فيفري صحة: المؤثرات العقلية .. نحو إستحداث منصة وطنية رقمية لمتابعة مسار الوصفات الطبية قناة النهار 18 فيفري الشيخ النوي: قضية غريبة في حمام بوحجر.. مستثمر حبو يحاوزوه من ملك الدولة قناة النهار 09 فيفري "طالع هابط: الشيخ النوي يكشف المستور.." كل الطرق مخروبة في ولاية تبسة قناة النهار 26 فيفري الفنانة السورية شكران مرتجى: التاريخ يشهد بأن أهل الجزائر كسرو الحصار وهذا من شيمهم قناة النهار 09 فيفري طالع هابط: النوي يحيي رئيس الجمهورية بعد كلامه حول تراخي العمال في العمل قناة النهار 26 فيفري نجاح أولى تجارب استكشاف منجم منونة لاستخراج الفحم الحجري بشراكة جزائرية تركية ببشار قناة النهار 11 فيفري