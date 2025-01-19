رئيس الجمهورية يُشرف على انطلاق الجلسات الوطنية للسينما

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، أين سيشرف على انطلاق الجلسات الوطنية للسينما.

وعقب مراسم الافتتاح الرسمي، تابع رئيس الجمهورية فيلما وثائقيا حول تاريخ الثقافة والسينما في الجزائر.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير الثقافة والفنون زهير بللو حرص واهتمام رئيس الجمهورية بقطاع الثقافة وبتطوير السينما في الجزائر.

كما ألقى رئيس الجمهورية، كلمة، خلال افتتاح الجلسات الوطنية للسنيما.

هذا وتُنظم وزارة الثقافة والفنون “الجلسات الوطنية للسينما”، تحت رعاية رئيس الجمهورية، يومي 19 و20 جانفي 2025.

حيث تندرج هذه الجلسات ضمن رؤية جديدة شاملة ومنسقة وتشاركية حقيقية تتماشى مع الطموحات الوطنية. وتستجيب لتحديات القطاع السينمائي المعاصر.

ويأتي ذلك، من خلال حوار شامل وبنَّاء سيجمع مختلف الفاعلين في عالم السينما. لإعداد خارطة طريق عملياتية، تُمكن من تحقيق خطوات ملموسة نحو تأسيس صناعة سينمائية حديثة وتنافسية.