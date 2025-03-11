رئيس الجمهورية يُشرف على تدشين مصنع تحلية مياه البحر رأس جنات 2

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، على تدشين مصنع تحلية مياه البحر رأس جنات 2، في ولاية بومرداس.

وحل رئيس الجمهورية، زوال اليوم، بكاب جنات ببومرداس، على متن مروحيته الرئاسية، لإعطاء إشارة تشغيل مصنع تحلية مياه البحر كاب جنات 2.

وتابع رئيس الجمهورية، عرضين تقنيين حول مختلف مراحل إنجاز مشروع مصنع تحلية مياه البحر رأس جنات 2.

ويتربع مصنع تحلية مياه البحر رأس جنات 2، على مساحة قدرها 18 هكتارا وبقدرة إنتاجية تبلغ 300 مليون لتر يوميا.