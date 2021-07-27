رئيس الجمهورية يُشرف على تكريم الطلبة المتفوقين في بكالوريا 2021

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، على تكريم الطلبة المتفوقين في شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، بقصر الشعب.

هذا وتم الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا لدورة جوان 2021، يوم الخميس، 22 جويلية الجاري، حيث بلغت نسبة النجاح الوطنية، 61.17 بالمائة، بإحتساب معدل نجاح 9.50 من 20.

وتحصلت التلميذة، آية وصال شعيب، والتي تنحدر من ولاية ورقلة، على المرتبة الأولى وطنيا في شهادة البكالوريا لدورة جوان 2021، بمعدل 19.24 من 20، شعبة تقني رياضي “هندسة طرائق”.

كما تحصلت التلميذة بشرى ببون، والتي تنحدر من ولاية المسيلة، على المرتبة الثانية في شهادة البكالوريا وطنيا، بعد تحصلها على معدل 19.24 من 20، شعبة تقني رياضي.

فيما تحصل التلميذ، لحوازي قايا، والذي ينحدر من ولاية تيزي وزو، على المرتبة الثالثة في امتحان شهادة البكالوريا لهذه السنة، حيث تحصل على معدل 19.22 من 20، وهو يدرس بشعبة الرياضيات.