رئيس الجمهورية يُعزي أمير دولة قطر في وفاة 3 دبلوماسيين

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة تعزية، إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

وجاء في نص الرسالة: “حضرة صاحب السُمو والأخ العزيز، تلقيتُ ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة ثلاثة دبلوماسيين أعضاء في الديوان الأميري وإصابة البعض الآخر بجـروح. في حادث سير أليم وقع لهم في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “وأمام هذا المصاب الجلل الذي ألم بدولة قطر الشقيقة. أتقدم إلى سُموكم بالتعازي الخالصة والمواساة الصادقة والتضامن الأخوي. سائلاً الله عزّ وجلّ أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنـهم فسيح جناته. وأن يلهمكم ويلهم الأسر المكلومة جميل الصبر والسلوان، وأن يعجل بالشفاء للمصابين.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.