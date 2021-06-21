رئيس الجمهورية يُعزي رئيس زامبيا في وفاة “كواندا”

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة تعزية للرئيس الزامبي، إدغار لونغو، إثر وفاة الدكتور كينيث كواندا، الرئيس الأسبق لجمهورية زامبيا.عبر له فيها بإسمه الخاص وبإسم الشعب الجزائري.عن بالغ تأثره وخالص مواساته لأسرة الفقيد وكل الشعب الزامبي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، نوه الرئيس تبون، في رسالة التعزية، بالمسار النضالي المتميز لصديق الجزائر.وأحد الزعماء الأفارقة الكبار، ودوره في الكفاح من أجل تحرير افريقيا من براثن الإستعمار.

وتوفي كينيث كاوندا الرئيس المؤسس لزامبيا وبطل التحرير، قبل أيام، عن عمر ناهز 97 عاما، في مستشفى عسكري في لوساكا، أين كان يعالج من التهاب رئوي.وحكم كاوندا زامبيا منذ عام 1964، عندما حصلت الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا على استقلالها عن بريطانيا، حتى عام 1991.