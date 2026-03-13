رئيس الجمهورية يُعزي عائلات العسكريين الشهداء

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “تقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. بأخلص التعازي وصادق المواساة إلى عائلات شهدائنا الثلاثة، الذين سقطوا في ميدان الشرف. وهم يذودون باستبسال عن الجزائر وأمنها ضد بقايا قوى الشر والظلامية الإرهابية، بالناحية العسكرية الخامسة”.

وأضاف البيان: “وإذ نعزي أفراد الجيش الوطني الشعبي كافة، ننحني بخشوع أمام أرواح الشهداء الطاهرة. متضرعين لله العلي القدير أن يتقبلهم في جنة النعيم وينزل عليهم رحماته في هذه الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان المعظم..إنّا لله وإنّا إليه راجعون. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.