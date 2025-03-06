رئيس الجمهورية يُعزي عائلات ضحايا حادث مرور تيارت

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة إلى عائلات ضحايا حادث المرور الذي وقع اليوم الخميس بولاية تيارت.

وجاء في رسالة التعزية:” على إثر فاجعة حادث التصادم الخطير الذي وقع صباح اليوم بعين لمسان. على الطريق الرابط بين فرندة و عين كرمس بولاية تيارت. و الذي أودى بحياة تلميذين بريئين، و إصابة 33 ٱخرين. بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، ذنبهم الوحيد أنهم كانوا متوجهين لتحصيل العلم و المعرفة. لا نملك إلا أن نترحم على المتوفين من أبنائنا فلذات أكبادنا، ونعزي أنفسنا و أهليهم في هذا المصاب الجلل. وأن نتضرع إلى المولى العزيز القدير، في هذا الشهر الفضيل بأن يتغمدهم بواسع رحمته و يسكنهم جنات النعيم. و أن يعجل بشفاء المصابين ويعيدهم سالمين معافين إلى ذويهم.”

وأشار الرئيس تبون، إلى أن الفاجعة وقعت بسبب السياقة المتهورة لشاحنة مقطورة اصطدمت بحافلة نقل مدرسي. كما ثمّن التدخل السريع لوحدات الحماية المدنية التي أسعفت المصابين. قبل أن يتم التكفل بهم على مستوى المؤسسات الصحية في كل من مدينتي سوقر وتيارت.

كما دعا رئيس الجمهورية كل المؤسسات و الهيئات ذات الصلة، إلى تكثيف الجهود. و مضاعفة الحيطة للقضاء على إرهاب الطرقات الذي ضرب مرة أخرى أبناءنا في قلب الشهر الفضيل.

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