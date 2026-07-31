رئيس الجمهورية يُعزي عائلات ضحايا حادث بومرداس ويُعلن حدادا وطنيا

تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعازيه لعائلات ضحايا حادث الحافلة ببومرداس، وأعلن عن حداد وطني لمدة 3 أيام.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، بعث رئيس الجمهورية، برسالة تعزية لعائلات الضحايا، جاء فيها: “بمزيد من الأسى والحزن العميقين، تلقيت خبر فاجعة حادث المرور المميت، الذي وقع بولاية بومرداس وأودى بحياة أرواح عدد من أبناء الجزائر، بسبب مجرمي وإرهاب الطرقات. وستضرب العدالة بيد من حديد وبلا هوادة بعد التحقيقات التي ستكشف ملابسات الحادث”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “وأمام هذا المصاب الجلل الذي يهز الأفئدة، ننحني إجلالا أمام أرواح كل الضحايا. ونتقدم لأسرهم بأعمق وأخلص التعازي متضرعين إلى المولى العلي القدير بأن يشملهم برحمته. ويبوئهم في هذا اليوم الجمعة، الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء. كما ندعو للمصابين في هذا الحادث الأليم بالشفاء العاجل”.

وبهذه المناسبة الأليمة، أعلن رئيس الجمهورية، حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم، تنكس خلالها الأعلام الوطنية، عبر كامل التراب الوطني.