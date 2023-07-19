رئيس الجمهورية يُعزي عائلات ضحايا حادث تمنراست

تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخالص تعازيه لعائلات ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع اليوم الأربعاء، في تمنراست.

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والتأثر بلغ اليوم السيد الرئيس وهو يؤدي زيارة دولة إلى الصين الشعبية. نبأ وفاة 35 مواطنًا في حادث مرور أليم بولاية تمنراست”.

ويتقدم رئيس الجمهورية بخالص تعازيه وعميق مواساته لعائلات الضحايا. ويدعو بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، كما جاء في الرسالة.