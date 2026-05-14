رئيس الجمهورية يُعزي عائلة الفنان الراحل عبد المجيد مسكود

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رسالة تعزية إلى عائلة الفنان الراحل عبد المجيد مسكود.

وجاء في رسالة تعزية رئيس الجمهورية:” تلقيت بتأثر، نبأ إنتقال المرحوم عبد المجيد مسكود، إلى جوار ربِّ العزّة، تولّاه المولى عزّ وجلّ برحمة ومغفرة. وبرحيله تفقد ساحة الأغنية الشعبية لا سيّما العاصمية، أحد مشاهيرها. الذين تركوا بصماتهم في هذا النوع من الطرب، ولطالما أشاعوا البهجة لدى الجمهور الواسع.”

وتابع الرئيس تبون يقول:” وأمام هذا المصاب الأليم، أتوجّه إليكم وإلى الأسرة الفنيّة بأخلص عبارات التّعازي وأصدق مشاعر المواساة. سائلًا المولى العليّ القدير أن يتولّى الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته .. إنا لله وإنا إليه راجعون.”

للإشارة، فقد توفي اليوم الخميس الفنان الشعبي عبد المجيد مسكود عن عمر ناهز 73 سنة. إثر صراع مع مرض عضال.

