رئيس الجمهورية يُعزي عائلة المجاهد المرحوم مصطفى بودينة

عزّى، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عائلة المجاهد المرحوم مصطفى بودينة. رئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام.

وجاء في نص التعزية: “إلى عائلة المرحوم المجاهد مصطفى بودينة.. “قضى الله تبارك وتعالى أن يَتوفَّى المجاهد المرحوم مصطفى بودينة، رئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام، “الناجي من المقصلة”. الذي كان مسؤولا عن مجموعة فدائية .. وذاق مرارة الإنتظار على رواق الموت بسجن مونلوك بليون.

وتابع الرئيس تبون قائلا:”رحل الفقيد تاركًا ذكرى المجاهد الشُّجاع .. الشاهد على فظائع الاستعمار، محاطًا بالتكريم والتّقدير رحمه الله .. يبقى هو وأقرانه من الشهداء والمجاهدين الأشدَّاء، رمزًا مقاومًا أثَّر نفسيا في الاستعمار لبقائهم ثابتين على مواقفهم وهم على مقربةٍ من التَّصفية، وهي عزيمةٌ ورثوها لأجيال من الجزائريين إلى اليوم”.

وتوجّه رئيس الجمهورية إلى المجاهدين بأخلص التعازي وأصدق مشـاعــر الـمواسـاة، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يشمله بالمغفرة والرضوان، ويلهمكم جميل الصبر والسلوان.

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