رئيس الجمهورية يُعزي عائلة المرحوم سيد احمد غزالي

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه الخالصة، لعائلة المرحوم سيد احمد غزالي، رئيس الحكومة الأسبق، بعد وفاته اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 88 سنة.

وجاء في نص التعزية: “إلى عائلة المرحوم سيد احمد غزالي.. الله أكبر. قضى المولى تبارك وتعالى أن يتوفى المرحوم سيد احمد غزالي. وبرحيله تفقد الجزائر أحد الرجالات الذين خدموا البلاد من مواقع المهام والمسؤوليات الرفيعة في مؤسسات الدولة. وترك بصمته كشخصية وطنية فاعلة وشاهدة على مرحلة حاسمة، شهدت تحولات وأحداثا هامة في الحياة الوطنية”.

وأضاف الرئيس تبون: “نودع معكم بتأثر وأسى واحدا من نخبة الإطارات المثقفين الأكفاء. الذين تولوا المسؤوليات السامية سفيرا ووزيرا ورئيسا للحكومة. وتميزوا بمساهمات ثرية في الساحة السياسية الوطنية”.

وختم بالقول: “وأمام هذا المصاب الأليم أتوجه إليكم بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة. داعيا المولى عز وجل أن يلهمكم جميل الصبر والسلوان. ويتغمد الفقيد برحمته الواسعة في جنة الرضـوان .. إنا لله وإنا إليه راجعــون “.