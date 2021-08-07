رئيس الجمهورية يُعزي عائلتي الجنديين الشهيدين

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه الخالصة، لعائلتي الجنديين الشهيدين بولاية عيد الدفلى.

وجاء في رسالة التعزية: “أصدق التعازي وأخلص المواساة لعائلتي الجنديين الشهيدين بإذن الله، عمور صلاح الدين ومزيان فؤاد، اللذين سقطا دفاعًا عن الجزائر، في ميدان الشرف، راجيًا من العلي القدير أن يسكنهما فسيح جنّاته، وتمنياتي بالشفاء للجندي ديب بدر الدين. حفظ الله وطننا وجيشنا الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني”.

واستشهد كل من الجندي المتعاقد مزيان فؤاد والجندي المتعاقد عمور صلاح الدين في ميدان الشرف. فيما أصيب الجندي المتعاقد ديب بدر الدين بجروح طفيفة. إثر انفجار لغم تقليدي الصنع خلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة تاشتة زوقاغة، ولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى أمس الجمعة.